Сборная Чехии по футболу отказалась играть против России в возможном стыковом матче за право выйти в финальную часть чемпионата мира-2022.
«Исполком Чешской футбольной федерации, сотрудники и игроки сборной согласились, что в нынешней ситуации играть против сборной России невозможно – даже на нейтральном поле», – гласит сообщение в твиттере сборной Чехии.
Ad
Ранее Шведская футбольная ассоциация заявила, что сборная не будет играть возможный стыковой матч с Россией. А первой от матча отказалась команда Польши.
ЧМ. Квалификация. Европа
Польша отказалась играть с Россией стыковой матч за выход на ЧМ
ЧМ. Квалификация. Европа
Польша, Швеция и Чехия отказались играть стыки ЧМ-2022 в России
Чемпионат России
Дивеев рассказал, в чем Дзюба лучше Лукаку
Реклама
Ad
Реклама
Ad