Сборная Чехии по футболу отказалась играть против России в возможном стыковом матче за право выйти в финальную часть чемпионата мира-2022.

«Исполком Чешской футбольной федерации, сотрудники и игроки сборной согласились, что в нынешней ситуации играть против сборной России невозможно – даже на нейтральном поле», – гласит сообщение в твиттере сборной Чехии.

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