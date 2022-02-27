Российский футбольный союз не усматривает правовых оснований для отмены стыковых матчей сборной России с Польшей, а далее – со Швецией или Чехией в отборочном раунде чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«На данный момент в РФС не поступало какой-либо информации из ФИФА о вероятности переноса или отмены матчей отборочного раунда чемпионата мира, запланированных к проведению 24 и 29 марта в Москве. Мы не видим никаких правовых оснований для отмены стыкового матча между сборными России и Польши и последующей встречи с одной из команд пары Швеция – Чехия. РФС продолжает подготовку к этим играм», – сказано в заявлении.

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Кроме того, РФС готов предоставить все необходимые гарантии для проведения этих и других футбольных игр на территории России с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

ЧМ. Квалификация. Европа Чехия отказалась играть стыки с Россией вслед за Польшей и Швецией 9 ЧАСОВ НАЗАД

Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией стыковой матч за выход на ЧМ-2022

Источник: служба коммуникаций РФС.

ЧМ. Квалификация. Европа Швеция не хочет играть с Россией в стыковых матчах к ЧМ-2022 ВЧЕРА В 16:30