ФИФА на сайте сделала официальное заявление. В нем, в частности, сказано:

«Для решения вопросов, связанных с футболом, и в координации с УЕФА бюро Совета ФИФА, в состав которого входят президент ФИФА и шесть президентов конфедераций, единогласно приняло решение принять немедленные первоочередные меры в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), и это будет применяться до дальнейшего уведомления:

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На территории России не будут проводиться международные соревнования, а «домашние» матчи состоятся на нейтральной территории и без зрителей;

Ассоциация-член, представляющая Россию, должна участвовать в любом соревновании под названием «Футбольный союз России (РФС)», а не «Россия»;

В матчах с участием команд Российского футбольного союза не будет использоваться флаг или гимн России.

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ФИФА продолжит постоянный диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций, включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится. Бюро Совета ФИФА остается в состоянии готовности принять любое из этих решений.

Важно отметить, что ФИФА высказывает убеждение в том, что спортивное движение должно быть единым в своих решениях по этой теме и что спорт должен оставаться вектором мира и надежды.

Что касается предстоящих отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2022 года, ФИФА приняла к сведению позиции, выраженные через социальные сети Польской футбольной ассоциацией, Футбольной ассоциацией Чехии и Шведской футбольной ассоциацией, и уже вступила в диалог со всеми. ФИФА будет оставаться в тесном контакте с ними, чтобы совместно искать подходящие и приемлемые решения».

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