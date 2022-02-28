Международная федерация футбола отстранила сборные России по футболу всех возрастов от участия в любых соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Одновременно УЕФА объявил об отстранении клубов России от всех соревнований: «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига».

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«Вслед за первоначальными решениями, принятыми Советом ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, которые предусматривали наложение дополнительных мер, ФИФА и УЕФА сегодня совместно решили, что все российские команды – национальные и клубные – будут отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА до дальнейших уведомлений», – объявила ФИФА.

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Источник: ФИФА.

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