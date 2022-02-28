Международная федерация футбола отстранила сборные России по футболу всех возрастов от участия в любых соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
Одновременно УЕФА объявил об отстранении клубов России от всех соревнований: «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига».
Ad
«Вслед за первоначальными решениями, принятыми Советом ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, которые предусматривали наложение дополнительных мер, ФИФА и УЕФА сегодня совместно решили, что все российские команды – национальные и клубные – будут отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА до дальнейших уведомлений», – объявила ФИФА.
ЧМ. Квалификация. Европа
Чехия отказалась играть стыки с Россией вслед за Польшей и Швецией
Ранее ФИФА опубликовала заявление, в котором говорилось лишь о том, что Россия лишается флага и гимна на соревнованиях под эгидой организации, а также матчей на территории страны.
Еще ранее сборные Чехии, Швеции и Польши отказались играть с Россией в стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ-2022.
Источник: ФИФА.
ЧМ. Квалификация. Европа
Польша отказалась играть с Россией стыковой матч за выход на ЧМ
ЧМ. Квалификация. Европа
Польша, Швеция и Чехия отказались играть стыки ЧМ-2022 в России
Реклама
Ad
Реклама
Ad