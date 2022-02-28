Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение ФИФА отстранить национальную команду от международных соревнований.

«Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА – значит ничего не сказать. Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четверки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды. Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернется на международную арену», – сказал Карпин.

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Источник: пресс-служба сборной России.

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