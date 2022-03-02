Компания EA Sports запустила процесс исключения сборной России и российских клубов из FIFA 22. Еще сборная России и клубы будут удалены из мобильной версии игры и FIFA Online.
«Оцениваем возможное внесение изменений в других областях наших игр. EA Sports выражает солидарность с украинским народом и призывает к миру», – говорится в заявлении EA Sports.
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Карпин: «Жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022»
Изменения затронут не только FIFA 22, но и NHL 22 – там удалят как российские, так и белорусские команды.
Потери несет и реальный футбол. Из РПЛ уехал очередной легионер.
2 марта Валерий Карпин стал самым востребованным коучем дня. На тренера сборной России претендуют два больших клуба.
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