Компания EA Sports запустила процесс исключения сборной России и российских клубов из FIFA 22. Еще сборная России и клубы будут удалены из мобильной версии игры и FIFA Online.

«Оцениваем возможное внесение изменений в других областях наших игр. EA Sports выражает солидарность с украинским народом и призывает к миру», – говорится в заявлении EA Sports.

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Изменения затронут не только FIFA 22, но и NHL 22 – там удалят как российские, так и белорусские команды.

ЧМ. Квалификация. Европа Сборная России и клубы РПЛ отстранены от международных соревнований 28/02/2022 В 17:41