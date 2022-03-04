Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кого планирует привлекать в состав национальной команды на ближайшие матчи. Среди претендентов нет легионеров из европейских клубов.

– Каким будет состав?

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– Буду вызывать тех, кто лучше себя проявляет на данный момент. Нет смысла вызывать на будущее кого-то, потому что не известно, какая ситуация будет потом.

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– Планируете ли вызывать наших легионеров – Миранчука, Головина?

– Не планирую, из-за логистики. Им бы предстояло лететь непонятно сколько, непонятно через какие страны и вообще как. Да и ради тренировочного сбора, назовем его так, думаю не стоит дергать ребят.

– Есть ли надежда на CAS?

– Я этим не занимаюсь. Мы подали заявление или будем подавать. А что там дальше будет – не от нас зависит.

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