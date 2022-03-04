Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился тем, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба попросил о встрече, на которой выразил желание выступать за национальную команду.

«Встречался с футболистами «Зенита», которые были в сборной. Артем тоже попросил о встрече. Сказал, что готов и хочет играть за сборную. Я ответил: «Раз готов, тренируйся, а мы посмотрим – вызывать или нет», – рассказал Карпин.

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Напомним, что Дзюба в последний раз представлял Россию на международной арене на Евро-2020. Из-за переноса матчей 22-го тура РПЛ на 19 и 20 марта, сборная проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.

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