Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский сообщил, что ФИФА до сих пор не приняла решения по матчу с Россией: никаких официальных уведомлений не получено.

«ФИФА до сих пор не приняла решения по стыковому матчу Россия – Польша. Мы не получали никаких писем от международной федерации по этому поводу. Вся информация, которая появляется на эту тему в СМИ, является домыслами», – заявил Квятковский.

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