Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила шансы РФС на успешную апелляцию в Спортивном арбитражном суде на решения ФИФА и УЕФА отстранить сборные и клубы России от участия в международных турнирах.

«Судя по всему, РФС запросил обеспечительные меры. До рассмотрения по существу будет рассмотрен вопрос о применении обеспечительных мер, в частности, в том, чтобы пока не снимать сборную России с соревнований.

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Что касается шансов, по мне, решение было странное и не имеющее правового основания. Не была соблюдена процедура отстранения, не было дано право ответить РФС. На мой взгляд, с юридической точки зрения шансы высокие. Но вопрос в том, что могут сказать, как в деле Валиевой: принципы справедливости требуют отступления от правил», – сказала Анцелиович.

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Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. РФС решил оспорить санкции в CAS.

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