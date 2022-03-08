ФИФА официально объявила о том, что сборная Польши сыграет в финале стыкового турнира. Команда Роберта Левандовского уже ожидает следующего соперника: за право выступить на ЧМ-2022 поляки встретятся с победителем пары Швеция – Чехия.

«Решения приняты после консультаций с УЕФА и участвующими ассоциациями-членами ФИФА», – говорится в пресс-релизе организации.

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