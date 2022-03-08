ФИФА официально объявила о том, что сборная Польши сыграет в финале стыкового турнира. Команда Роберта Левандовского уже ожидает следующего соперника: за право выступить на ЧМ-2022 поляки встретятся с победителем пары Швеция – Чехия.
«Решения приняты после консультаций с УЕФА и участвующими ассоциациями-членами ФИФА», – говорится в пресс-релизе организации.
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Стыковой матч между Шотландией и Украиной перенесен на июнь.
ЧМ. Квалификация. Европа
«Шансы высокие». Юрист – об апелляции РФС к ФИФА
28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.
Существовала вероятность, что все ФИФА же изменит решение. Об этом утверждал спортивный юрист.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин уже прокомментировал отстранение команды.
Источник: официальный сайт ФИФА
ЧМ. Квалификация. Европа
Польша не получила уведомления от ФИФА об отмене стыка с Россией
ЧМ. Квалификация. Европа
Карпин: «Дзюба сказал, что готов играть за сборную. Посмотрим»
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