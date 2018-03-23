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Кевин де Брёйне: «Хосеп Гвардиола понимает, как важно игрокам отдыхать»

Де Брёйне: «Гвардиола понимает, как важно игрокам отдыхать»
Eurosport

1 час назад

Пеп – гений.

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брёйне рассказал, что тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не привык перегружать футболистов.

«Очень важно иметь достаточный отдых. Поверьте мне: для игроков из топ-клубов это очень важно. Если сборная Бельгии выйдет в плей-офф на чемпионате мира, то мой сезон продлится с июля 2017 года по июль 2018-го. И все это без перерыва.

К счастью, Гвардиола – тренер, который грамотно распределяет нагрузку. Время от времени он дает нам несколько выходных дней или очень легкую тренировочную программу. С начала сезона у нас часто были восстановительные занятия по 35-40 минут. Самое важное – быть свежим к началу чемпионата мира. Я надеюсь, что так и будет, но не могу ничего обещать», – цитирует Де Брёйне The Mirror.

  • 27 марта сборная Бельгии сыграет товарищеский матч против Саудовской Аравии.
  • В АПЛ-2017/18 Де Брёйне забил 7 голов и оформил 15 ассистов.

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