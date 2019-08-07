Привлек Венгера, перенес инфаркт. Что стало со сборной России, написавшей «Письмо 14»

Квизы

К 1994 году на постсоветском пространстве собралась едва ли не лучшая за всю историю национальная команда, которая готовилась к активному сопротивлению лучшим сборным на ЧМ в США, вот только ей суждено было стать не самой великой, а самой скандальной.

После поражения в ничего не решавшем последнем матче отбора на ЧМ-1994 против Греции президент РФС Вячеслав Колосков заявил сборной, что с такой игрой делать за океаном нечего. В тот же день в отеле Hilton по инициативе Игоря Шалимова группа игроков написала письмо на имя Шамиля Тарпищева, занимавшего пост советника Президента РФ по спорту. Дальше были скандал, исключение игроков и сборной и провал на ЧМ-1994 (невыход из группы с Бразилией, Швецией и Камеруном). А теперь попробуйте угадать, что стало с этими же самыми игроками сейчас.

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Валерий Карпин, Игорь Колыванов и Виктор Онопко – персоны достаточно легко узнаваемы, поэтому их в тесте нет.

Нет в тесте и нынешнего тренера сборной России Станислава Черчесова. Он выступал за национальную команду в момент исторического события, но письмо подписывать отказался.

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