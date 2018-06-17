Йоахим Лёв страшно провалился – тренер Германии виноват во всем сам

Йоахим Лёв – гений. С этим человеком во главе немцы никогда не падали ниже полуфинала крупного турнира, с ним всегда было надежно и выверенно. До матча с Мексикой. Непонятно, что случилось с железным Йоги, но чемпионат мира в России светит ему грандиозным провалом. То ли московский отравленный воздух отбил у Лёва понимание игры, то ли тактически задумки немца изначально были ошибочны.

Как минимум до второго тура немецкому тренеру припомнят невызов Сане. Германии не хватило игрока с атакующим набором в виде скоростного дриблинга и ядерного удара, как у Лероя. Йоахим объяснил отсутствие главного игрока Германии слабой самоотдачей и неорганизованностью в атаке и обороне. Кажется, сегодня именно они и помогли бы вскрыть качественную оборону мексиканцев.

Еще более отъявленные критики Лёва обязательно припомнят ему отказ от Сандро Вагнера, которому Йоги предпочел Марио Гомеса. Итог: Гомес сыграл 15 минут и упустил вернейший момент после навеса Киммиха.

У Лёва вообще все было плохо с заменами. Если чейндж Ройса на Хедиру объясним желанием добавить дриблингового героя в атаку, пожертвовав атакующим потенциалом Озила (Месут с выходом Марио сместился в опорную зону), то обмен Гомеса на Платтенхардта – импульсивная выходка запутавшегося человека.

Провал можно было предотвратить, но в штабе Лёва почему-то не восприняли Мексику всерьез. Успех на Кубке Конфедераций замылил ребятам глаза, а потом они явно недоумевали от скоростных прорывов Велы, Чичарито и Лосано. Бундесманшафт оказалась не готова к такому повороту событий (странно, учитывая их педантичность в изучении оппонентов) и получила от мексиканца. Автору победного мяча Ирвингу Лосано всего 22, но он уже с отрывом лучший игрок ПСВ и сборной.

Мексика победила не только потому, что оказалась более страстной и нацеленной на ворота, но и потому, что Лёв не понял, как осадить этот взрывной раствор. Мексике безразличны авторитеты, но Йоги словно этого не знал, и поплатился. Не в пример ему действовал Хуан Карлос Осорио. Тренер латиноамериканцев весь первый тайм сидел на корточках и вовлечено конспектировал что-то в тетрадку. А потом выпустил выступившего на пятом чемпионате мира Маркеса и засушил игру.

Фаны Лёва точно скажут, что матч провалил Озил и Йоги ни в чем не виноват. Виноват. Никто мешал ему выпустить Брандта с первых минут и кайфовать, наслаждаясь драйвом на левом краю атаки, а не унылым стилем Месута. Озил потерялся теперь и не в ключевом матче – стартовую обойму точно нужно перекроить к следующему туру.

Германия впервые за очень долгое время проиграла на старте ЧМ, и это очень большой повод для раздумий тренеру. Пока что Германия выступила хуже всех из фаворитов (по результату) и никто не даст гарантий, что уже в следующем матче все исправится. У шведов за Лосано вполне сойдет Форсберг, а у корейцев есть Хынмин Сон. Йоги, берегись.

Германия – Мексика – 0:1

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