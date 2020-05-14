Слепота уругвайских арбитров и невозможность посмотреть повтор помешали команде Фабио Капелло сравнять счет.

Стадия 1/8 финала чемпионата мира-2010 была украшена классическим противостоянием: сборная Германии схлестнулась с Англией. Первая половина встречи полностью оправдала громкую вывеску сюжетом и развязкой.

Команда Йоахима Лёва начала с двух забитых мячей – к исходу получаса игры отличились Мирослав Клозе и Лукас Подольски. Ближе к концу первого тайма англичане встрепенулись и отквитали один гол усилиями защитника Мэттью Апсона.

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А затем случился тот самый эпизод. Фрэнк Лэмпард пробил из-за пределов штрафной, мяч очевидно упал за линию ворот Мануэля Нойера – однако бригада арбитров во главе с Хорхе Ларриондой этого не заметила. Матч продолжился; во втором тайме немцы еще дважды наказали команду Фабио Капелло и победили – 4:1.

После удара Фрэнка Лэмпарда мяч пересек линию ворот Фото: Other Agency

Главный виновник разгрома сборной Англии – лайнсмен Маурисио Эспиноза, именно он подсказал Ларрионде, что гола не было. Вот что Эспиноза рассказал про злополучный эпизод:

Удар был очень быстрым, и я его толком не видел несмотря на то, что находился в правильной позиции. Во время перерыва в раздевалке мы не видели повтора и не знали, что произошло. Только потом, увидев повтор по телевизору, мы все поняли. Я немного сожалею, ведь мы так долго готовились к чемпионату мира. Но подобное могло произойти с каждым. К несчастью, это произошло с нами. Нужно принять это. Жизнь продолжается.

Сам Ларрионда, по свидетельствам очевидцев, пришел в ужас, когда впервые увидел повтор момента. «О Господи, Боже мой!» – вырвалось у главного арбитра.

Капелло, который прекрасно видел гол Лэмпарда со скамейки, после матча назвал этот эпизод решающим:

Момент, когда судья не засчитал гол Лэмпарда, был самым важным в этом матче. Мы допустили несколько ошибок, арбитр не увидел гола, но нужно сказать, что Германия провела отличную игру. В таких матчах все решают детали. Мои игроки сумели продемонстрировать характер и уменьшить разницу в счете в первом тайме, но после третьего пропущенного мяча очень расстроились.

Спустя годы дон Фабио признавался, что ошибка Эспинозы до сих пор мерещится ему в кошмарах. «Думаю, та сборная Германии была молодой командой, очень молодой. Когда молодая команда ведет 2:0, а затем счет становится 2:2, у него возникают психологические проблемы. Мы же, напротив, получили бы огромный импульс. Но этому не суждено было случиться, потому что гол Лэмпарда не был засчитан, и я не могу выкинуть это из головы. Это до сих пор не дает мне покоя. Я бы хотел увидеть второй тайм, будь тот гол засчитан. Мы попали в перекладину, мы имели моменты, но после перерыва они забили третий и затем четвертый.

Я предчувствовал это: мы увеличивали давление, становились лучше, а затем сравняли счет, но наш гол не засчитали. Мы трудились два года, а из-за ошибки кого-то другого отправились домой», – цитирует мэтра Fapl.ru.

Фабио Капелло Фото: Getty Images

Впрочем, нейтральные болельщики скажут, что судьба всего лишь вернула англичанам должок за 1966 год. Тогда они обыграли немцев в финале домашнего ЧМ, а победный гол, возможно, вовсе и не был голом – советский лайнсмен Тофик Бахрамов засчитал мегаспорный мяч Джеффри Херста. И не только нейтральные. На следующий день после 1/8 ЧМ-2010 немецкая газета Westdeutsche Allgemeine объявила: «Теперь мы квиты»

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