«Спасибо, что надели штаны». Для Иньесты готовили голый памятник, но сейчас стало поприличнее

Андрес Иньеста, Голландия – Испания, финал ЧМ-2010
Фото: Imago
Это благодарность за золотой гол на ЧМ-2010.
Бывшему полузащитнику сборной Испании Андресу Иньесте установят памятник в родном городе Альбасете.
Статуя запечатлела футболиста в момент удара, который принес национальной команде победу в финале ЧМ-2010. Но поклонников смутило то, что в первоначальном макете Иньеста изображен полностью обнаженным, с демонстрацией всех интимных частей тела.
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В администрации Альбасете успокоили фанатов. «Это фотография не окончательной версии памятника. Это всего лишь эскиз из глины, затем его отольют в бронзе. В финальном варианте на статуе появится спортивная форма», – заявил сотрудник городской мэрии в интервью газете The Sun.
20 июня сам Андрес выложил в твиттер готовящуюся фигуру. На ней уже видны спортивные шорты. «Спасибо, что надели штаны», – написал испанец и добавил смеющиеся эмодзи.
- Иньеста забил мяч на 116-й минуте финала ЧМ-2010 против Голландии. Этот гол стал золотым и впервые сделал Испанию сильнейшей сборной планеты.
- С июля 2018 года Андрес выступает за японский «Виссел Кобе». Контракт 36-летнего полузащитника действует до 2021 года.
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