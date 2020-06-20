Футбол
ЧМ-2010

«Спасибо, что надели штаны». Для Иньесты готовили голый памятник, но сейчас стало поприличнее

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Андрес Иньеста, Голландия – Испания, финал ЧМ-2010

Фото: Imago

Автор:Eurosport
через 35 минут

Это благодарность за золотой гол на ЧМ-2010.

Бывшему полузащитнику сборной Испании Андресу Иньесте установят памятник в родном городе Альбасете.

Статуя запечатлела футболиста в момент удара, который принес национальной команде победу в финале ЧМ-2010. Но поклонников смутило то, что в первоначальном макете Иньеста изображен полностью обнаженным, с демонстрацией всех интимных частей тела.

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В администрации Альбасете успокоили фанатов. «Это фотография не окончательной версии памятника. Это всего лишь эскиз из глины, затем его отольют в бронзе. В финальном варианте на статуе появится спортивная форма», – заявил сотрудник городской мэрии в интервью газете The Sun.

20 июня сам Андрес выложил в твиттер готовящуюся фигуру. На ней уже видны спортивные шорты. «Спасибо, что надели штаны», – написал испанец и добавил смеющиеся эмодзи.

  • Иньеста забил мяч на 116-й минуте финала ЧМ-2010 против Голландии. Этот гол стал золотым и впервые сделал Испанию сильнейшей сборной планеты.
  • С июля 2018 года Андрес выступает за японский «Виссел Кобе». Контракт 36-летнего полузащитника действует до 2021 года.

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