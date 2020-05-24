Футбол
ЧМ-2014

Ван Перси рассказал, как Ван Гал ударил его за отказ уходить на замену

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Луи ван Гал и Робин ван Перси на ЧМ-2014

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
20 минут назад

Голландский коуч отрезвил подопечного смачной пощечиной.

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси рассказал, как тренер Луи ван Гал ударил его во время четвертьфинального матча ЧМ-2014 против Коста-Рики.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в начале дополнительного времени у Ван Перси свело ногу. Ван Гал решил заменить футболиста, но тот отказался уходить с поля, желая поучаствовать в послематчевой серии. Тренер был взбешен.

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«Дополнительное время закончилось, мы собрались у бровки. Он приблизился ко мне и внезапно ударил: бам! Мне прилетела пощечина, и он разозлено сказал: «Никогда больше так со мной не делай». Я абсолютно потерянно смотрел на него, а Луи добавил: «Просто прими это и проследи за тем, чтобы забить пенальти», – приводит The Sun рассказ Ван Перси, опубликованный в биографии Ван Гала.

  • Ван Перси реализовал пенальти, Нидерланды прошли Коста-Рику и в итоге стали бронзовыми призерами турнира.
  • После инцидента игрок и тренер сотрудничали в «Манчестер Юнайтед».
  • Последний матч Ван Перси сыграл 12 мая 2019 за «Фейенорд», в котором начинал карьеру.

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