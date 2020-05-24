Ван Перси рассказал, как Ван Гал ударил его за отказ уходить на замену

Голландский коуч отрезвил подопечного смачной пощечиной.

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси рассказал, как тренер Луи ван Гал ударил его во время четвертьфинального матча ЧМ-2014 против Коста-Рики.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в начале дополнительного времени у Ван Перси свело ногу. Ван Гал решил заменить футболиста, но тот отказался уходить с поля, желая поучаствовать в послематчевой серии. Тренер был взбешен.

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«Дополнительное время закончилось, мы собрались у бровки. Он приблизился ко мне и внезапно ударил: бам! Мне прилетела пощечина, и он разозлено сказал: «Никогда больше так со мной не делай». Я абсолютно потерянно смотрел на него, а Луи добавил: «Просто прими это и проследи за тем, чтобы забить пенальти», – приводит The Sun рассказ Ван Перси, опубликованный в биографии Ван Гала.

Ван Перси реализовал пенальти, Нидерланды прошли Коста-Рику и в итоге стали бронзовыми призерами турнира.

После инцидента игрок и тренер сотрудничали в «Манчестер Юнайтед».

Последний матч Ван Перси сыграл 12 мая 2019 за «Фейенорд», в котором начинал карьеру.

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