Получил компенсацию, которую в Лондоне зарабатывает за полдня.

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Давид Луис подал в суд на бразильскую строительную компанию Wemake Construções.

В рекламе фирма использовала изображение плачущего Луиса после полуфинала ЧМ-2014 против сборной Германии. Текст под снимком футболиста гласил: «Когда вы доверяете любителям заботу о мечтах семьи, всегда получается 1:7».

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Давид подал иск против компании за незаконное использование его образа и потребовал компенсацию морального ущерба. Он уступил в суде первой инстанции – реклама затрагивала игрока только как публичное лицо и не оценивала его профессиональную деятельность.

Давид Луис, Бразилия – Германия, ЧМ-2014 Фото: Getty Images

Луис подал апелляцию и выиграл процесс. Судья подтвердил, что Wemake Construções использовала его образ без разрешения футболиста.

Защитник «Арсенала» получил компенсацию за моральный ущерб в размере 30 тысяч бразильских реалов – примерно 4900 евро. Об этом пишет UOL.

Давид Луис был капитаном «селесао» в отсутствии Тьяго Силвы в полуфинале ЧМ-2014. Вместо защитника «ПСЖ» в паре с Луисом выступал игрок «Баварии» Данте.

Давид по контракту с «Арсеналом» зарабатывает 133 тысячи евро в неделю.

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