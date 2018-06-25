Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Саудовская Аравия - Египет
ЧМ-2018 - 25 июня 2018
Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Саудовская Аравия – Египет на Eurosport.ru! 25 июня 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хуан Антонио Пицци или Эктор Купер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Саудовская Аравия и Египет и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Саудовская Аравия и Египет, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
После противостояния с Кутеповым Салах стал еще сильнее.
После противостояния с Кутеповым Салах стал еще сильнее.
Первый матч Салаха после получения звания «Заслуженный гражданин Чечни» — это событие. Давайте смотреть.