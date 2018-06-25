Саудовская Аравия
    -
    17:00
    25.06.18
    Волгоград Арена
    Египет
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      ЧМ-2018 • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Саудовская Аравия - Египет
      ЧМ-2018 - 25 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Саудовская Аравия – Египет на Eurosport.ru! 25 июня 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хуан Антонио Пицци или Эктор Купер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Саудовская Аравия и Египет и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Саудовская Аравия и Египет, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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