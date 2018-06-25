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Уругвай - Россия
ЧМ-2018 - 25 июня 2018
Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Уругвай – Россия на Eurosport.ru! 25 июня 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Оскар Табарес или Станислав Черчесов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уругвай и Россия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Уругвай и Россия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Возможно, самый бесполезный матч турнира, но заработать на нем проще простого.
Возможно, самый бесполезный матч турнира, но заработать на нем проще простого.
Этот матч должен был быть нервным, горячим и, возможно, грустным для сборной России, но она решила главную задачу на турнир за две игры. Так что просто смотрим и не нервничаем.