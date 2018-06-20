Уругвай
    -
    18:00
    20.06.18
    Ростов Арена
    Саудовская Аравия
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      ЧМ-2018 • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Уругвай - Саудовская Аравия
      ЧМ-2018 - 20 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Уругвай – Саудовская Аравия на Eurosport.ru! 20 июня 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Оскар Табарес или Хуан Антонио Пицци? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уругвай и Саудовская Аравия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уругвай и Саудовская Аравия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Джамал Аль-Ханаки
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      Привет! Суарес и Кавани едут в Ростов за, возможно, самыми легкими тремя очками на турнире.

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