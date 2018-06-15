Египет
    -
    15:00
    15.06.18
    Екатеринбург Арена
    Уругвай
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      ЧМ-2018 • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Египет - Уругвай
      ЧМ-2018 - 15 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Египет – Уругвай на Eurosport.ru! 15 июня 2018 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эктор Купер или Оскар Табарес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Египет и Уругвай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Египет и Уругвай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! Соперники сборной России по группе метелят друг друга во втором матче ЧМ. Главный вопрос: что с Салахом?

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