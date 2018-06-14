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Россия - Саудовская Аравия
ЧМ-2018 - 14 июня 2018
Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Россия – Саудовская Аравия на Eurosport.ru! 14 июня 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Станислав Черчесов или Хуан Антонио Пицци? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Саудовская Аравия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Россия и Саудовская Аравия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Это случилось. Чемпионат мира-2018 начнется с важнейшего матча для сборной России, от которого зависит судьба команды Черчесова. Подключайся к лайву в 18:00 по московскому времени и поддержи сборную. Любую. Только поддержи.