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Россия - Саудовская Аравия

ЧМ-2018 - 14 июня 2018

Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Россия – Саудовская Аравия на Eurosport.ru! 14 июня 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Станислав Черчесов или Хуан Антонио Пицци? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Саудовская Аравия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Россия и Саудовская Аравия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

