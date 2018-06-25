Испания
    -
    21:00
    25.06.18
    Калининград Арена
    Марокко
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      ЧМ-2018 • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Испания - Марокко
      ЧМ-2018 - 25 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Испания – Марокко на Eurosport.ru! 25 июня 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фернандо Йерро или Эрве Ренар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Испания и Марокко и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Испания и Марокко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Тимофей Яценко
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      08:59 

      Всем привет! За матчем возможного соперника сборной России в 1/8 финала и Марокко с вами проследит Тимофей Яценко.

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