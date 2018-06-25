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Испания - Марокко
ЧМ-2018 - 25 июня 2018
Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Испания – Марокко на Eurosport.ru! 25 июня 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Фернандо Йерро или Эрве Ренар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Испания и Марокко и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Испания и Марокко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! За матчем возможного соперника сборной России в 1/8 финала и Марокко с вами проследит Тимофей Яценко.