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Иран - Португалия
ЧМ-2018 - 25 июня 2018
Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Иран – Португалия на Eurosport.ru! 25 июня 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Карлуш Кейруш или Фернанду Сантуш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Иран и Португалия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Иран и Португалия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Приветствую, дорогой любитель футбола! Меня зовут Сергей Кулагин. Вместе мы посмотрим, хватит ли у иранцев сил сдержать Криштиану Роналду и побороться за выход из группы.