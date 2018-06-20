Иран
    -
    21:00
    20.06.18
    Казань Арена
    Испания
      Смотри за действиями игроков в реальном времени
      ЧМ-2018 • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Иран - Испания
      ЧМ-2018 - 20 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Иран – Испания на Eurosport.ru! 20 июня 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карлуш Кейруш или Фернандо Йерро? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Иран и Испания и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Иран и Испания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Иран выиграл стартовый матч из ничего, а Испания показала пока что лучший футбол на турнире. Кажется, ясно, кто победит.

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