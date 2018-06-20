Португалия
    -
    15:00
    20.06.18
    Лужники
    Марокко
      Смотри за действиями игроков в реальном времени
      ЧМ-2018 • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Португалия - Марокко
      ЧМ-2018 - 20 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Португалия – Марокко на Eurosport.ru! 20 июня 2018 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фернанду Сантуш или Эрве Ренар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Португалия и Марокко и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Португалия и Марокко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Руслан Хрипун
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      Всем привет! Криштиану ввалил трешку Испании – страшно представить, как он отоварит Марокко. Присоединяйтесь – посмотрим вместе!

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