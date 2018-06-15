Марокко
    -
    18:00
    15.06.18
    Санкт-Петербург Арена
    Иран
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      ЧМ-2018 • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Марокко - Иран
      ЧМ-2018 - 15 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Марокко – Иран на Eurosport.ru! 15 июня 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрве Ренар или Карлуш Кейруш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Марокко и Иран и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Марокко и Иран, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Руслан Хрипун
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      Всем привет! Чемпионат мира набирает обороты. Совет – не относитесь к этому матчу пренебрежительно. На ЧМ приехали лучшие, будет жарко!

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