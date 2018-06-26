Австралия
    -
    17:00
    26.06.18
    Фишт
    Перу
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      ЧМ-2018 • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Австралия - Перу
      ЧМ-2018 - 26 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Австралия – Перу на Eurosport.ru! 26 июня 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Берт ван Марвейк или Рикардо Гарека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Австралия и Перу и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Австралия и Перу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Привет! Самый красивый андердог чемпионата мира уже никуда не выйдет, но обязательно покажет еще один качественный матч. Давайте смотреть!

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