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Австралия - Перу

ЧМ-2018 - 26 июня 2018

Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Австралия – Перу на Eurosport.ru! 26 июня 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Берт ван Марвейк или Рикардо Гарека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Австралия и Перу и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Австралия и Перу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

