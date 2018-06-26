Дания
    -
    17:00
    26.06.18
    Лужники
    Франция
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      ЧМ-2018 • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Дания - Франция
      ЧМ-2018 - 26 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Дания – Франция на Eurosport.ru! 26 июня 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Оге Харейде или Дидье Дешам? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дания и Франция и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Дания и Франция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Руслан Хрипун
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      Всем привет! В группе С сложилась ситуация, в которой две европейские сборные устроит ничья, которая отсеет из турнира Австралию даже при условии победы этой команды над Перу. Давайте посмотрим, насколько порядочны французы и датчане.

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