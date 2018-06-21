Дания
    -
    15:00
    21.06.18
    Самара Арена
    Австралия
      Смотри за действиями игроков в реальном времени
      ЧМ-2018 • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Дания - Австралия
      ЧМ-2018 - 21 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Дания – Австралия на Eurosport.ru! 21 июня 2018 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Оге Харейде или Берт ван Марвейк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дания и Австралия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Дания и Австралия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0