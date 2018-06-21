Франция
    -
    18:00
    21.06.18
    Екатеринбург Арена
    Перу
      Смотри за действиями игроков в реальном времени
      ЧМ-2018 • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Франция - Перу
      ЧМ-2018 - 21 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Франция – Перу на Eurosport.ru! 21 июня 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дидье Дешам или Рикардо Гарека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция и Перу и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Франция и Перу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить
       

      Суперзвезды Франции могут подкинуть тебе деньжат.

      Не спи, лови!
       

      Всем привет. Дешамовские солдаты во главе с Гризманном против Перу и Фарфана.

      Комментарии 0