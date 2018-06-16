Франция
    -
    13:00
    16.06.18
    Казань Арена
    Австралия
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      ЧМ-2018 • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Франция - Австралия
      ЧМ-2018 - 16 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Франция – Австралия на Eurosport.ru! 16 июня 2018 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дидье Дешам или Берт ван Марвейк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция и Австралия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Франция и Австралия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Сергей Кулагин
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      Всем привет! В игру вступает группа С – Гризманн и компания встретятся с австралийцами. Обойдутся ли «трехцветные» без потерь в стартовом матче?

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