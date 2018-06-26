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Исландия - Хорватия
ЧМ-2018 - 26 июня 2018
Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Исландия – Хорватия на Eurosport.ru! 26 июня 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хеймир Хадльгримссон или Златко Далич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Исландия и Хорватия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Исландия и Хорватия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Веришь в страну вулканов и гейзеров до последнего?
Веришь в страну вулканов и гейзеров до последнего?
Всем привет. Исландия упустила шанс обставить Аргентину, и победа над лидером группы Хорватией – последний шанс их "Хух!" в плей-офф.