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Нигерия - Исландия
ЧМ-2018 - 22 июня 2018
Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Нигерия – Исландия на Eurosport.ru! 22 июня 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Гернот Рор или Хеймир Хадльгримссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нигерия и Исландия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Нигерия и Исландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Ты готов стать богачом? Тогда не делай резких движений и забирай свое.
Ты готов стать богачом? Тогда не делай резких движений и забирай свое.
Сборные Нигерии и Исландии решат, кто составит Хорватии и Аргентине конкуренцию в борьбе за плей-офф. Проигравший может железно запрашивать билеты домой.