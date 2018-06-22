Нигерия
    -
    18:00
    22.06.18
    Волгоград Арена
    Исландия
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      ЧМ-2018 • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Нигерия - Исландия
      ЧМ-2018 - 22 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Нигерия – Исландия на Eurosport.ru! 22 июня 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гернот Рор или Хеймир Хадльгримссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нигерия и Исландия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нигерия и Исландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Евгений Коростелев
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      Ты готов стать богачом? Тогда не делай резких движений и забирай свое.

      Вперед! Жги!
       

      Ты готов стать богачом? Тогда не делай резких движений и забирай свое.

      Вперед! Жги!
       

      Сборные Нигерии и Исландии решат, кто составит Хорватии и Аргентине конкуренцию в борьбе за плей-офф. Проигравший может железно запрашивать билеты домой.

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