Хорватия
    -
    22:00
    16.06.18
    Калининград Арена
    Нигерия
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      ЧМ-2018 • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Хорватия - Нигерия
      ЧМ-2018 - 16 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Хорватия – Нигерия на Eurosport.ru! 16 июня 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Златко Далич или Гернот Рор? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хорватия и Нигерия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хорватия и Нигерия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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