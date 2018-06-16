Аргентина
    -
    16:00
    16.06.18
    Стадион Спартак
    Исландия
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      ЧМ-2018 • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Аргентина - Исландия
      ЧМ-2018 - 16 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Аргентина – Исландия на Eurosport.ru! 16 июня 2018 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хорхе Сампаоли или Хеймир Хадльгримссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аргентина и Исландия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аргентина и Исландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! Болельщики Аргентины уже устроили праздник в центре Москвы – теперь очередь игроков. Правда, в Тушино.

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