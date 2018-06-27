Швейцария
    -
    21:00
    27.06.18
    Стадион Нижний Новгород
    Коста-Рика
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      ЧМ-2018 • Группа E
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Швейцария - Коста-Рика
      ЧМ-2018 - 27 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Швейцария – Коста-Рика на Eurosport.ru! 27 июня 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владимир Петкович или Оскар Рамирес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Швейцария и Коста-Рика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Швейцария и Коста-Рика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! Коста-Рика потеряла шансы на выход из группы. Если Швейцария побеждает, то стопроцентно выходит из группы – при ничье возникнут вопросы и помощь другого матча группы E.

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