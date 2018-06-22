Бразилия
    -
    15:00
    22.06.18
    Санкт-Петербург Арена
    Коста-Рика
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      ЧМ-2018 • Группа E
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Бразилия - Коста-Рика
      ЧМ-2018 - 22 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Бразилия – Коста-Рика на Eurosport.ru! 22 июня 2018 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Тите или Оскар Рамирес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бразилия и Коста-Рика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бразилия и Коста-Рика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Всем привет. Неймар и все-все-все по-прежнему хотят в плей-офф. Навас против.

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