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Мексика - Швеция
ЧМ-2018 - 27 июня 2018
Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Мексика – Швеция на Eurosport.ru! 27 июня 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хуан Карлос Осорио или Ян Андерссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мексика и Швеция и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Мексика и Швеция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Чичарито и другие мексиканские перцы расшевелят угрюмых после поражения от Германии шведов.