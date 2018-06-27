Мексика
    -
    17:00
    27.06.18
    Екатеринбург Арена
    Швеция
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      ЧМ-2018 • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Мексика - Швеция
      ЧМ-2018 - 27 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Мексика – Швеция на Eurosport.ru! 27 июня 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хуан Карлос Осорио или Ян Андерссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мексика и Швеция и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мексика и Швеция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! Чичарито и другие мексиканские перцы расшевелят угрюмых после поражения от Германии шведов.

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