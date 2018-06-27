Южная Корея
    -
    17:00
    27.06.18
    Казань Арена
    Германия
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      ЧМ-2018 • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Южная Корея - Германия
      ЧМ-2018 - 27 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Южная Корея – Германия на Eurosport.ru! 27 июня 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Тхэён Син или Йоахим Лёв? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Южная Корея и Германия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Южная Корея и Германия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Привет! Германия впервые за 80 лет может не выйти в плей-офф чемпионата мира, и это точно надо видеть.

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