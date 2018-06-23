Южная Корея
    -
    18:00
    23.06.18
    Ростов Арена
    Мексика
      Смотри за действиями игроков в реальном времени
      ЧМ-2018 • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Южная Корея - Мексика
      ЧМ-2018 - 23 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Южная Корея – Мексика на Eurosport.ru! 23 июня 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Тхэён Син или Хуан Карлос Осорио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Южная Корея и Мексика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Южная Корея и Мексика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Джамал Аль-Ханаки
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      Привет. Авторы главной сенсации первого тура ЧМ-2018 расслабляются на Южной Корее.

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