Германия
    -
    18:00
    17.06.18
    Лужники
    Мексика
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      ЧМ-2018 • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Германия - Мексика
      ЧМ-2018 - 17 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Германия – Мексика на Eurosport.ru! 17 июня 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Йоахим Лёв или Хуан Карлос Осорио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Германия и Мексика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Германия и Мексика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Чемпионы мира начинают защиту титула в Москве против сборной Мексики. Будет очень горячо.

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