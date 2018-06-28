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Панама - Тунис
ЧМ-2018 - 28 июня 2018
Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Панама – Тунис на Eurosport.ru! 28 июня 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эрнан Дарио Гомес или Набил Маалул? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Панама и Тунис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Панама и Тунис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Матч двух колоссов чемпионата мира – лучший повод, чтобы потестить скиллы прогнозиста.
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