Панама
    -
    21:00
    28.06.18
    Мордовия Арена
    Тунис
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      ЧМ-2018 • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Панама - Тунис
      ЧМ-2018 - 28 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Панама – Тунис на Eurosport.ru! 28 июня 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрнан Дарио Гомес или Набил Маалул? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Панама и Тунис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Панама и Тунис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Этот матч не нуждается в рекламе. Две великие команды, легендарный стадион, турнирная интрига. Must-see, без всяких оговорок.

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