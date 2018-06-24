Англия
    -
    15:00
    24.06.18
    Стадион Нижний Новгород
    Панама
      Смотри за действиями игроков в реальном времени
      ЧМ-2018 • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Англия - Панама
      ЧМ-2018 - 24 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Англия – Панама на Eurosport.ru! 24 июня 2018 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гарет Саутгейт или Эрнан Дарио Гомес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Англия и Панама и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Англия и Панама, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить
       

      Привет! Давайте посмотрим футбол!

      Комментарии 0