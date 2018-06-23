Бельгия
    -
    15:00
    23.06.18
    Стадион Спартак
    Тунис
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      ЧМ-2018 • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Бельгия - Тунис
      ЧМ-2018 - 23 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Бельгия – Тунис на Eurosport.ru! 23 июня 2018 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберто Мартинес или Набил Маалул? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бельгия и Тунис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бельгия и Тунис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! Теневой кандидат в чемпионы мира-2018 соревнуется с Англией в количестве забитых мячей. Теперь страдает Тунис.

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