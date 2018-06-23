Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Бельгия - Тунис
ЧМ-2018 - 23 июня 2018
Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Бельгия – Тунис на Eurosport.ru! 23 июня 2018 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роберто Мартинес или Набил Маалул? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бельгия и Тунис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бельгия и Тунис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Всем привет! Теневой кандидат в чемпионы мира-2018 соревнуется с Англией в количестве забитых мячей. Теперь страдает Тунис.