Тунис
    -
    21:00
    18.06.18
    Волгоград Арена
    Англия
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      ЧМ-2018 • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Тунис - Англия
      ЧМ-2018 - 18 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Тунис – Англия на Eurosport.ru! 18 июня 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Набил Маалул или Гарет Саутгейт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тунис и Англия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тунис и Англия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Сборная-мем, сборная-провал на крупных турнирах, команда Кейна, Алли и Стерлинга приехала в Волгоград, чтобы триумфально начать путь на Чемпионате мира. Получится?

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