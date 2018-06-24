Онлайн

Япония - Сенегал

ЧМ-2018 - 24 июня 2018

Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Япония – Сенегал на Eurosport.ru! 24 июня 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Акира Нисино или Алиу Сиссе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Япония и Сенегал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Япония и Сенегал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

