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Польша - Колумбия
ЧМ-2018 - 24 июня 2018
Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Польша – Колумбия на Eurosport.ru! 24 июня 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Адам Навалка или Хосе Пекерман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Польша и Колумбия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Польша и Колумбия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Перестрелка Левандовского и Фалькао – это круче, чем Сталлоне против Шваца.
Перестрелка Левандовского и Фалькао – это круче, чем Сталлоне против Шваца.
Всем привет. Польша спроваживает Колумбию домой вместе с лучшим бомбардиром прошлого ЧМ.