Уругвай
    -
    21:00
    30.06.18
    Фишт
    Португалия
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      ЧМ-2018 • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Уругвай - Португалия
      ЧМ-2018 - 30 июня 2018

      Футбол, Чемпионат мира. Следите за матчем Уругвай – Португалия на Eurosport.ru! 30 июня 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Оскар Табарес или Фернанду Сантуш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уругвай и Португалия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уругвай и Португалия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Владислав Прусов
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      Всем привет! Уругвай и Португалия на релаксе вышли из групп, но с этого момента начинается серьезная игра.

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